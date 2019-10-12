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Татар-информ

12 октября 2019, 15:12

Культура

На 89-м году жизни скончалась народный художник Татарстана Рада Нигматуллина

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Культура

На 89-м году жизни скончалась народный художник Татарстана Рада Нигматуллина

Прощание с художницей состоится 13 октября в десять утра в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). 11 октября на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженный деятель искусств Татарской АССР, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Татарстан, лауреат Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Рада Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Нигматуллина родилась 14 апреля 1931 года в Казани. В 1954 году окончила Казанское художественное училище, в 60-м году – Ленинградскую Академию художеств.

Двадцать лет – с 1960-го по 1980 год – работала скульптором Татарского отделения Художественного фонда РСФСР. С 1970 года и до самой смерти Рада Нигматуллинаа была членом отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Татарстане.

Прощание с художницей состоится 13 октября в десять утра в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала.

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