Татарстан вошел в топ-20 регионов России по темпу ввода жилья

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Опубликован рейтинг регионов России по темпу ввода жилья в эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование.

Лидерами в списке оказались Ленинградская и Московская области — в расчете на одного человека с июля 2018-го по июнь 2019 года сдали 1,221 и 1,111 кв. метра соответственно. Показатель по Татарстану составил 0,671 кв. метра общей площади на человека.

Всего в стране ежегодно вводится в эксплуатацию более 75 млн кв. метров жилья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане прогнозируется рост ввода жилья до 3,6 млн кв. метров в 2024 году.

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