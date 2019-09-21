В Татарстане прогнозируется рост ввода жилья до 3,6 млн кв. метров в 2024 году

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ввод жилья должен вырасти до 3,6 млн кв. метров в 2024 году. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

По словам докладчика, ввод жилья согласно региональной составляющей национального проекта должен вырасти с 2,4 млн кв. метров.

«В строительном комплексе республики с учетом увеличения в рамках нацпроекта объемов жилищного и инфраструктурного строительства прогнозируется поэтапное наращивание объема подрядных работ. Темп роста в прогнозном периоде составит 100,2 – 103,5%», – рассказал Пелевин.

На заседании парламентского комитета депутаты рассмотрели вопрос о прогнозе социально-экономического развития Татарстана на 2020 – 2025 годы.

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