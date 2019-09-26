WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 октября 2019, 17:00

Спорт

«КАМАЗ» сыграл вничью в «домашнем» матче в Ижевске

Рекомендуем

Спорт

«КАМАЗ» сыграл вничью в «домашнем» матче в Ижевске

Фото: Владимир Васильев/архив

Татарстанцев поддерживали 120 болельщиков, которых клуб привез на игру бесплатно.

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Сегодня футбольный «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл вничью (0:0) с клубом «Зенит-Ижевск». Это был матч 14-го тура первенства ФНЛ в зоне «Урал-Поволжье».

Согласно календарю, игра должна была состояться в Набережных Челнах. Но после резонансной встречи 1/16 финала Кубка России по футболу против московского «Спартака» стадион в парке «Гренада» был временно дисквалифицирован Российским футбольным союзом. Действие сертификата соответствия стадиона «КАМАЗ» было приостановлено в связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча.

В итоге руководству челнинского клуба удалось договориться о проведении своей ближайшей домашней игры на первенство ПФЛ с клубом «Зенит-Ижевск» как раз в столице Удмуртии. «КАМАЗ» организовал бесплатный выезд для своих болельщиков. Их на стадионе «Купол» в Ижевске было 120 человек. Почти весь матч они активно поддерживали свою команду, однако «КАМАЗу» так и не удалось порадовать фанатов хотя бы одним забитым мячом.

Надо отметить, что тяжелое после сильного дождя поле не способствовало комбинационной игре. Логичным завершением 90 минут вязкой игры стала нулевая ничья.

«КАМАЗ» сохранил за собой первое место в турнирной таблице среди команд ПФЛ зоны «Урал-Поволжье». В активе челнинцев 32 очка. Это на пять очков больше, чем у идущего на втором месте ФК «Челябинск». Как раз с челябинцами «КАМАЗ» сыграет 20 октября в гостях в следующем туре.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Первый замминистра спорта РТ: Российским бадминтонистам пока тяжело тягаться с Азией
Новости дня
17:20
В Сети появилось видео с дракой неизвестного мужчины и «жирафа» в Казани

На кадрах видно, как неизвестный пытается «оторвать» голову жирафа.

17:00
«КАМАЗ» сыграл вничью в «домашнем» матче в Ижевске

Татарстанцев поддерживали 120 болельщиков, которых клуб привез на игру бесплатно.

16:07
Роспотребнадзор по РТ приглашает предпринимателей на единый «День открытых дверей»

В Казани прием пройдет по адресу: ул. Большая Красная, д. 30.

15:22
В республике начали выдавать автомобильные номера нового образца

Ранее сообщалось, что выдача таких новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесена с 2019 на 2020 год.

14:56
Дерматолог рассказала об опасности сухой кожи на локтях
14:44
Первый замминистра спорта РТ: Российским бадминтонистам пока тяжело тягаться с Азией

Халил Шайхутдинов прокомментировал проведение международного турнира по бадминтону в Казани.

14:28
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые за 30 лет
14:07
В Татарстане «Лада Ларгус» перевернулась в кювет, водитель и пассажир в больнице

Авария произошла вечером в Камско-Устьинском районе на въезде в село Антоновка.

13:58
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
13:41
Спасатели помогли шпицу, застрявшему лапкой в сливе раковины в Казани

Случай произошел в одной из квартир дома на Чистопольской улице.

13:31
После столкновения в Казани двух авто в разбитой «Ладе» зажало водителя и пассажира

ДТП произошло ночью на улице Япеева.

13:30
Консул мировой Федерации бадминтона: Только бадминтон может бороться с близорукостью

Сергей Шахрай рассказал, что заболеванием страдают 57% россиян.

13:11
Пожарный извещатель спас жизнь пожилого хозяина загоревшейся квартиры в Татарстане

АПИ услышали соседи мужчины, после чего незамедлительно вызвали пожарные расчеты.

13:02
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в республике

Ожидается сильный западный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

12:36
Дмитрий Патрушев поздравил татарстанцев с Днём работника сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства РФ в своем обращении пожелал сельхоз работникам мира, добра, благополучия и всего самого доброго.

12:21
Из магазина в Казани из-за вспыхнувшего светильника эвакуировался персонал

Возгорание произошло в торговом зале магазина на улице Зорге.

11:56
Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10
11:24
Марат Зяббаров поздравил жителей Татарстана с Днем работника сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ поблагодарил татарстанцев за профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кропотливый труд.

11:13
При выезде со двора в Казани водитель грузового «Мерседеса» сбил 10-летнего велосипедиста

ДТП произошло возле улицы Кулахметова.

10:46
Борис Менделевич прокомментировал предложение Минздрава проверять водителей на алкоголизм
10:02
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
09:20
Школа пономарей открылась в Набережных Челнах

Учиться при приходе Свято-Вознесенского архиерейского подворья смогут как мальчики, так и девочки.

08:44
В Нижнекамске откроется завод по производству ПВХ-труб и упаковочной пленки

Объем инвестиций в новый завод составит 23 млн рублей.

08:20
Немецко-датский квартет представит в Казани альтернативный джаз

Концерт Ronny Graupes Spoom пройдет при поддержке Гете-Института.

07:22
В Болгаре отпраздновали 100-летие Куйбышевского педагогического училища

Специально к вековому юбилею открылась выставка «Школа учителей», оформленная по документам архивного отдела, музейного и личного фондов.

События