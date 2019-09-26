«КАМАЗ» сыграл вничью в «домашнем» матче в Ижевске

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Сегодня футбольный «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл вничью (0:0) с клубом «Зенит-Ижевск». Это был матч 14-го тура первенства ФНЛ в зоне «Урал-Поволжье».

Согласно календарю, игра должна была состояться в Набережных Челнах. Но после резонансной встречи 1/16 финала Кубка России по футболу против московского «Спартака» стадион в парке «Гренада» был временно дисквалифицирован Российским футбольным союзом. Действие сертификата соответствия стадиона «КАМАЗ» было приостановлено в связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча.

В итоге руководству челнинского клуба удалось договориться о проведении своей ближайшей домашней игры на первенство ПФЛ с клубом «Зенит-Ижевск» как раз в столице Удмуртии. «КАМАЗ» организовал бесплатный выезд для своих болельщиков. Их на стадионе «Купол» в Ижевске было 120 человек. Почти весь матч они активно поддерживали свою команду, однако «КАМАЗу» так и не удалось порадовать фанатов хотя бы одним забитым мячом.

Надо отметить, что тяжелое после сильного дождя поле не способствовало комбинационной игре. Логичным завершением 90 минут вязкой игры стала нулевая ничья.

«КАМАЗ» сохранил за собой первое место в турнирной таблице среди команд ПФЛ зоны «Урал-Поволжье». В активе челнинцев 32 очка. Это на пять очков больше, чем у идущего на втором месте ФК «Челябинск». Как раз с челябинцами «КАМАЗ» сыграет 20 октября в гостях в следующем туре.

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