Из-за дисквалификации своего стадиона ФК «КАМАЗ» следующий домашний матч проведет в Ижевске

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). «КАМАЗ» из Набережных Челнов проведет очередной домашний матч первенства ПФЛ не на своем стадионе в парке «Гренада», а в Ижевске. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» стало известно от источника в челнинском клубе.



Напомним, что ровно неделю назад, 2 октября, Российский футбольный союз временно приостановил действие сертификата соответствия стадиона «КАМАЗ» в связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча.

Фактически клуб был наказан за то, что исполнял требования правоохранительных органов по организации правопорядка во время проведения резонансного матча 1/16 финала Кубка России по футболу против московского «Спартака». Именно для этой игры был предусмотрен специальный гостевой сектор для фанатов «Спартака», который был дополнительно огорожен решетками, а один из входов запирался на ключ. Этот эпизод поднял волну резонанса среди некоторых болельщиков и СМИ, что в итоге и вынудило РФС показать «КАМАЗу» желтую карточку.

В итоге домашний матч 13 октября с ижевским клубом «Зенит-Ижевск» челнинская команда проведет в Ижевске, на домашней арене соперника. В данный момент клубы находятся в стадии весьма конструктивных переговоров по данному вопросу. По сведениям корреспондента ИА «Татар-информ», в челнинском клубе рассматривали также возможность проведения домашнего матча в Казани на Центральном стадионе или стадионе «Рубин». Однако вариант с Ижевском оказался выгоднее финансово и логистически.

По нашим сведениям, ФК «КАМАЗ» начал решать вопросы по возобновлению действия сертификата соответствия своего стадиона и, скорее всего, домашнюю игру 26 октября против ФК «Акрон-Тольятти» клуб из Набережных Челнов сыграет уже на родной арене в парке «Гренада».

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