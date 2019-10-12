Министр спорта РФ встретился в Казани с президентом Всемирной федерации бадминтона

(Казань, 13 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта России Павел Колобков провел встречу с президентом Всемирной федерации бадминтона Поулем-Эриком Хейером Ларсеном. Встреча прошла после посещения министром казанского Дворца гимнастики, где проходит первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Министр и президент федерации посетили тренировки по спортивной гимнастике и художественной гимнастике, посмотрели на полуфинальную игру турнира. После этого они оставили свои пожелания на специальной доске.

«Я благодарен президенту федерации: еще вчера он встречался с членами своей организации очень далеко отсюда, но приехал, чтобы попасть на полуфиналы и финалы, чтобы лично на них посмотреть. Я пригласил президента федерации в следующем году принять участие в нашем спортивном форуме, где можно презентовать программы, мы готовы их тиражировать», – подчеркнул глава Минспорта РФ.

В завершение встречи Колобков и Ларсен обменялись памятными медалями.

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