Президент Всемирной федерации бадминтона: Мне нравится, как Казань принимает международные турниры

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эрик Хейер Ларсен прокомментировал проведение в Казани чемпионата мира среди юниоров и юниорок до 19 лет.

«Мне очень нравится, как здесь проходят соревнования, Казань является сильным и надежным организатором. Здесь все проходит на высоком уровне, и я надеюсь, что мы здесь не в последний раз», – поделился впечатлениями спортивный функционер.

Российские спортсмены не самым лучшим образом выступили на турнире: лучшим результатом оказался проход в одну восьмую финала. В смешанном разряде Анастасия Боярун и Лев Баринов проиграли спортсменам из Таиланда, в женской одиночке Анастасия Шаповалова уступила первой ракетке турнира – тайке Питтайе Чайвань, а в женском парном разряде Анастасия Боярун и Алена Яковлева не смогли справиться с первой парой состязаний – бадминтонистками из Индонезии.

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