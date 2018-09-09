Россия осталась без медалей на первенстве мира по бадминтону в Казани

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Все российские спортсмены выбыли из борьбы за медали на проходящем в Казани первенстве мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет.

Из 15 россиян, вышедших на старт индивидуального первенства, до стадии одной восьмой финала, матчи которой игрались сегодня, дошли лишь четверо. Однако сегодня и они проиграли свои партии и зачехлили ракетки.

В миксте Лев Баринов и Анастасия Боярун без шансов проиграли дуэту из Таиланда Маккасаситорн – Аимсаард 0:2 (8:21, 12:21). Анастасия Шаповалова в личном женском турнире в упорной борьбе уступили тайке Чайван со счетом 1:2 (22:20, 14:21, 15:21). А в женском турнире пар россиянки Анастасия Боярун и Алена Яковлева не смогли оказать сопротивление чемпионкам мира из Индонезии Марвах и Сиайках 0:2 (13:21, 16:21).

Таким образом, в число восьми лучших бадминтонистов по итогам индивидуальных турниров никто из россиян не попал, хотя именно об этом накануне мечтал старший тренер сборной России Николай Николаенко.

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