WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 октября 2019, 17:42

Спорт

Колобков: Надеюсь, что Дирекция спортивных и социальных проектов займется мероприятиями и вне РТ

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Спорт

Колобков: Надеюсь, что Дирекция спортивных и социальных проектов займется мероприятиями и вне РТ

Фото: tatarstan.ru

Министр спорта РФ провел заседание набсовета Дирекции спортивных и социальных проектов, участие в нем принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на то, что Дирекция спортивных и социальных проектов в ближайшие годы будет проводить мероприятия не только на территории Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я благодарю дирекцию и надеюсь, что в ближайшие годы мы проведем еще много мероприятий, и не только на территории Республики Татарстан. Уверен, что для этого нужно использовать ресурсы, которые у нас есть – как организационные, так и человеческие, и команда дирекции – такой ресурс», – заявил глава Минспорта РФ на проведенном им в Кабмине РТ заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Кроме того, Колобков отметил высокий уровень проведенных дирекцией за десять лет своего существования мероприятий – как спортивных, так и иных. Он обратил внимание на то, что организация является оператором по внедрению комплекса ГТО, и подчеркнул: «Мы в Министерстве спорта удовлетворены вашей работой. Впереди у нас много проектов».

Принявший участие в заседании набсовета Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил федеральное министерство за оказанное доверие и высокую оценку реализованных в республике проектов. «<...> перед нам стоит еще много задач. Одна из них – на высоком уровне провести Игры стран СНГ в следующем году», – добавил при этом он.

Заседание Наблюдательного совета АНО &quot;Дирекция спортивных и социальных проектов&quot;. Принимают участие Министр спорта Российской Федерации П.А.Колобков, и Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов.

Генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров напомнил об истории организации, которая в 2019 году отмечает десятилетний юбилей, и отметил значение решений, принятых руководством Минспорта России и властями Татарстана, которые позволили сохранить дирекцию «как наследие Универсиады 2013». По мнению руководителя организации, наработанные знания и навыки будут востребованы и в дальнейшем, так как дирекция располагает опытом проведения не только мультиспортивных соревнований, но и других проектов, наиболее важным из которых на данный момент является 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Затронув планы на ближайший год, Кадыров сообщил, что в 2020-м дирекция примет активное участие в организации событий, посвященных 100-летию ТАССР, включая Игры стран СНГ, которые будут проведены впервые. Предполагается, что они объединят представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран – всего около 5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц. Предусмотрены состязания по 19 спортивным дисциплинам.

Заседание Наблюдательного совета АНО &quot;Дирекция спортивных и социальных проектов&quot;. Принимают участие Министр спорта Российской Федерации П.А.Колобков, и Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов.

«Мы благодарим руководство страны и республики за доверие, которое нам оказано, и сделаем все, чтобы предстоящие проекты были реализованы на самом высоком уровне», – заключил Азат Кадыров. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Минспорта РФ Павел Колобков провел встречу с татарстанскими спортсменами.

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