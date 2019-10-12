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Артур Шипилов

12 октября 2019, 16:18

Спорт

Глава Минспорта РФ Павел Колобков провел встречу с татарстанскими спортсменами

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Спорт

Глава Минспорта РФ Павел Колобков провел встречу с татарстанскими спортсменами

Фото: Владимир Васильев

Министр осмотрел Дворец водных видов спорта и понаблюдал за тренировками пловцов.

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта России Павел Колобков провел встречу с татарстанскими спортсменами во Дворце водных видов спорта.

Сначала глава Минспорта РФ осмотрел спортивный комплекс и понаблюдал за тренировками пловцов. Кроме того, он увидел прыжок в воду из-под самой крыши бассейна.

«Мы внимательно следим за развитием спорта в Татарстане, за теми проектами, которые здесь реализуются. Казань является образцовым для остальных регионов городом, поскольку благодаря вашей работе вы являетесь лидерами по проведению международных соревнований. Неслучайно в прошлом году Татарстан получил национальную премию как самый спортивный регион», – заявил Колобков спортсменам во время встречи.

Затем мероприятие проходило в формате «вопрос-ответ», или, скорее, «предложение-ответ».

Руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков предложил внести изменения в нормативные акты Министерства спорта. По его словам, появляется слишком много тренеров-дилетантов, которые могут вложить в голову молодежи неправильные идеалы. «Некоторые нечистые на руку люди пытаются ввести в заблуждение директоров школ и детских садов. Их деятельность не регулируется, в чем и связано мое предложение», – сказал министру Даренков.

Колобков заверил, что этот вопрос будет решен. В ходе беседы оказались также затронуты вопросы работы молодых специалистов в сельских районах и их заработной платы, обучения спортсменов в вузах, переходов спортсменов из одного региона в другой и ряд других.

В конце встречи Павлу Колобкову подарили клюшку, произведенную компанией Даниса Зарипова «ЗаряД», и пригласили в свой центр подготовки молодых хоккеистов. 

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