WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

23 сентября 2019, 08:09

Общество

Завод Петцольда в Казани принял первое мероприятие в качестве нового лофт-пространства

Рекомендуем

Общество

Завод Петцольда в Казани принял первое мероприятие в качестве нового лофт-пространства

Фото: Михаил Захаров

Участницей одного из баттлов URAM fest’а стала дочь министра по делам молодежи.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В минувшие выходные на территории памятника промышленной архитектуры, бывшего пивоваренного завода Петцольда в Старо-Татарской слободе Казани (Тукая, 97) прошел фестиваль уличной культуры URAM fest. Среди участников его танцевального баттла оказалась дочь министра РТ по делам молодежи. Об этом сообщил сам Дамир Фаттахов, комментируя мероприятие корреспонденту ИА «Татар-информ».

«У меня дочь участвовала. Я даже не знал, что она заявилась, причем не зная, со своей стороны, что я к этому имею отношение. Она участвовала в баттле со своим коллективом, а накануне рассказывала мне, мол, знаешь, что у нас в Казани Uram проводит вот такой фестиваль», — рассказал Дамир Фаттахов, подчеркивая тем самым актуальность и востребованность мероприятия.

Он также отметил, что показательным является то, что молодежь, самостоятельно подавшая заявку на грант и получившая его от Росмолодежи, выбрала местом проведения именно квартал дореволюционного завода.

«На карте Казани, Татарстана появляется еще один объект, где молодежи комфортно, уютно, где они чувствуют себя в своей тарелке, поскольку объект отвечает их запросам. И здорово, что такую поддержку уличные сообщества получили в этом году, спасибо Президенту РТ Рустаму Нургалиевичу (Минниханову — прим. Т-и). Будучи на Дне молодежи, он публично и потом адресно всем главам районов поставил задачу поддерживать такие молодежные сообщества», — напомнил Фаттахов, не скрывая при этом, что фестиваль полностью организован на федеральные средства. 

В течение двух дней в лофте «Красный восток» проходили экстрим-соревнования (самокаты, велосипеды, скейты). А также танцевальные баттлы, лекции о современном искусстве, работала выставка современных произведений искусства, комната digital-арта со световыми инсталляциями из синих и зеленых лазерных лучей и площадка в 100 кв. м для фантазии граффитистов.

«Это наша традиция — открывать новые места. Наш прошлый фестиваль был на территории бывшей мебельной фабрики, Тукая, 115, и после нашего фестиваля там открылось арт-пространство. Новые места всегда интересны нам, а здесь очень примечательная башня, которую нельзя не заметить с улицы», — сказала организатор Uram Fest’а Виктория Свищова.

Читать лекции организаторы пригласили художников из Москвы и Екатеринбурга. Среди участников были также известные молодежные диджеи и граффитисты, в числе которых художник DeepStyle из Колумбии, а также творцы из Чебоксар, Альметьевска и других городов. Для граффити к фестивалю были построены специальные стены — раскрашивать памятники архитектуры, к которым имеет непросредственное отношение комплекс зданий завода Петцольда, современным творцам запрещено.

«Это объект культурного наследия. Нам и самим не хочется его портить, хотя мы не считаем, конечно, что граффити — это вандализм, это все-таки искусство. Но трогать такое здание не хотели бы», — отметила Виктория Свищова.

Ближе к ночи в отреставрированных корпусах завода (по линии улицы Тукая) начинались вечеринки. В первый день — музыка техно и хаус, во-второй — хип-хоп. 

Самой популярной у гостей URAM fest’а стала комната digital-арта, в которой световые инсталляции лазерными лучами демонстрировали воочию, что такое мультимедиа-искусство.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Дамаске откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ РТ
Новости дня
09:10
Татарстан примет первый форум по нацпроектам «Национальное развитие»

В состав организационного комитета мероприятия вошли Рустам Минниханов, Константин Чуйченко и Анатолий Кириенко.

08:55
Группа «Моральный Кодекс» выступит с Государственным симфоническим оркестром РТ

Сергей Мазаев в разговоре с журналистами поделился, что имеет особую любовь к казанской филармонии и симфоническому оркестру Татарстана.

08:40
В Дамаске откроется школа, восстановленная при поддержке ДУМ РТ

В открытии школы примет участие Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

08:32
В Казани мероприятия в парках посетило почти полмиллиона человек – в два раза больше, чем в 2018-м

Всего в столице Татарстана прошло почти тысяча спортивных, культурных и образовательных событий.

08:20
Участник «Квартета И» анонсировал дату начала съемок второй части фильма «Громкая связь»

Камиль Ларин рассказал, что в продолжении фильма зрителей ждут сюрпризы, но заверил, что никто голым в кадре бегать не будет.

08:09
Завод Петцольда в Казани принял первое мероприятие в качестве нового лофт-пространства

Участницей одного из баттлов URAM fest’а стала дочь министра по делам молодежи.

08:00
Очистные сооружения на свалке в Самосырово будут делать специалисты из Зеленограда

Победителем аукциона стала компания ООО «Сумма Технологий Очистки Воды».

07:50
Минниханов и Нарышкин посетят саммит разведок стран СНГ в Казани

Руководители служб разведок и органов безопасности соберутся в Казанской Ратуше.

07:37
Минздрав РФ планирует сделать бесплатными жизненно необходимые лекарства
07:08
Минфин России планирует масштабное сокращение госслужащих
06:29
В Казани откроется выставка башкирского художника в стиле этнического авангарда

Этнический авангард выражается в синтезе древней, архаической образности и современного визуального языка.

05:23
Более 26 тысяч нижнекамцев стали участниками Всероссийского дня бега

В городе легкоатлетический забег прошел на обновленном проспекте Химиков.

04:23
Древний Болгар посетили ветераны-подводники Тихоокеанского флота

Члены экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения «К-258», базировавшегося на Камчатке, встречаются у кого-то из ветеранов.

03:41
На Белых горах в Лаишево провели семь забегов в рамках «Кросса нации»

Поздравил и поддержал участников первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов.

02:17
В Билярске Алексеевского района отпраздновали 110-летие школы

Школьники и педагоги подготовили для гостей историческую ретроспективу и концерт.

01:08
На массовый старт «Кросс Татарстана 2019» вышли более пяти тысяч заинцев

Заинский район принял участие в спортивной акции «Кросс Татарстана 2019».

00:35
Из-за пожара в общежитии Казанского медуниверситета эвакуировались 500 человек

Возгорание произошло на девятом этаже общежития.

00:19
В Спасском районе на старт «Кросса Татарстана 2019» вышли 400 бегунов

В финале забегов победители были награждены кубками, грамотами и медалями.

22.09 22:12
В России отзывают более 200 автомобилей Mazda
22.09 21:48
Для казанских подростков провели «День мужества»

Команде победителей спортивно-воспитательного мероприятия вручили сертификат на участие в военно-спортивной игре «Лазертаг».

22.09 21:10
Для казанцев проведут бесплатную консультацию по оказанию юридической помощи

Прием граждан пройдет 26 сентября на базе КДК им. В.И. Ленина.

22.09 20:29
Российские ученые ввели «индекс самогона» для оценки экономической обстановки
22.09 19:20
В Набережных Челнах на «Чистых играх» собрали больше тонны отходов и нашли новую лопату

Организаторами «Чистых игр» в Набережных Челнах выступили экологическое движение «Чистый лист», молодежь ПАО «КАМАЗ» и другие.

22.09 18:40
Новое лофт-пространство, первая мультимедийная комната и баттлы: в Казани проходит URAM FEST

В уикенд 21-22 сентября художники украсили завод Петцольда, а молодые музыканты и дизайнеры представили свое творчество столичным жителям.

22.09 17:45
Казань примет фестиваль польских фильмов «Висла»

Фестиваль откроется 27 сентября в кинотеатре «Мир» фильмом «Помилование» Яна Якуба Кольского.

События