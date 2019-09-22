Завод Петцольда в Казани принял первое мероприятие в качестве нового лофт-пространства

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В минувшие выходные на территории памятника промышленной архитектуры, бывшего пивоваренного завода Петцольда в Старо-Татарской слободе Казани (Тукая, 97) прошел фестиваль уличной культуры URAM fest. Среди участников его танцевального баттла оказалась дочь министра РТ по делам молодежи. Об этом сообщил сам Дамир Фаттахов, комментируя мероприятие корреспонденту ИА «Татар-информ».

«У меня дочь участвовала. Я даже не знал, что она заявилась, причем не зная, со своей стороны, что я к этому имею отношение. Она участвовала в баттле со своим коллективом, а накануне рассказывала мне, мол, знаешь, что у нас в Казани Uram проводит вот такой фестиваль», — рассказал Дамир Фаттахов, подчеркивая тем самым актуальность и востребованность мероприятия.

Он также отметил, что показательным является то, что молодежь, самостоятельно подавшая заявку на грант и получившая его от Росмолодежи, выбрала местом проведения именно квартал дореволюционного завода.

«На карте Казани, Татарстана появляется еще один объект, где молодежи комфортно, уютно, где они чувствуют себя в своей тарелке, поскольку объект отвечает их запросам. И здорово, что такую поддержку уличные сообщества получили в этом году, спасибо Президенту РТ Рустаму Нургалиевичу (Минниханову — прим. Т-и). Будучи на Дне молодежи, он публично и потом адресно всем главам районов поставил задачу поддерживать такие молодежные сообщества», — напомнил Фаттахов, не скрывая при этом, что фестиваль полностью организован на федеральные средства.

В течение двух дней в лофте «Красный восток» проходили экстрим-соревнования (самокаты, велосипеды, скейты). А также танцевальные баттлы, лекции о современном искусстве, работала выставка современных произведений искусства, комната digital-арта со световыми инсталляциями из синих и зеленых лазерных лучей и площадка в 100 кв. м для фантазии граффитистов.

«Это наша традиция — открывать новые места. Наш прошлый фестиваль был на территории бывшей мебельной фабрики, Тукая, 115, и после нашего фестиваля там открылось арт-пространство. Новые места всегда интересны нам, а здесь очень примечательная башня, которую нельзя не заметить с улицы», — сказала организатор Uram Fest’а Виктория Свищова.

Читать лекции организаторы пригласили художников из Москвы и Екатеринбурга. Среди участников были также известные молодежные диджеи и граффитисты, в числе которых художник DeepStyle из Колумбии, а также творцы из Чебоксар, Альметьевска и других городов. Для граффити к фестивалю были построены специальные стены — раскрашивать памятники архитектуры, к которым имеет непросредственное отношение комплекс зданий завода Петцольда, современным творцам запрещено.

«Это объект культурного наследия. Нам и самим не хочется его портить, хотя мы не считаем, конечно, что граффити — это вандализм, это все-таки искусство. Но трогать такое здание не хотели бы», — отметила Виктория Свищова.

Ближе к ночи в отреставрированных корпусах завода (по линии улицы Тукая) начинались вечеринки. В первый день — музыка техно и хаус, во-второй — хип-хоп.

Самой популярной у гостей URAM fest’а стала комната digital-арта, в которой световые инсталляции лазерными лучами демонстрировали воочию, что такое мультимедиа-искусство.

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