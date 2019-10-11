(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске наградят полицейских, которые не дали распространиться пожару в ТЦ «Старт», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера вечером в полицию поступило сообщение о совершении кражи в торговом центре на проспекте Химиков. На место выехала следственно-оперативная группа. В то время, пока выясняли детали случившегося, на втором этаже ТЦ произошло задымление, а затем и возгорание», — рассказали в полиции.

Одними из первых на место пожара прибыли оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Каморин и полицейский-водитель Ленар Хабибрахманов. Они попытались справиться с огнем при помощи пожарных рукавов.

Вскоре на место прибыли пожарные расчеты, которые целиком справились с огнем.

Оба сотрудника полиции будут награждены медалью «За смелость во имя спасения».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в ТЦ «Старт» в Нижнекамске вспыхнул пожар. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре сработали своевременно. Администрация комплекса эвакуировала на улицу порядка 72 посетителей, а также 18 сотрудников ТЦ. Специалисты выяснили, что возгорание произошло в батутном центре, где шли сварочные работы.

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