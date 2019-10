Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал престижного турнира в Китае

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня казанская теннисистка Вероника Кудерметова встречалась с представительницей Украины Даяной Ястремской в четвертьфинале престижного турнира Tianjin Open. Соревнование серии WTA с призовым фондом 500 тысяч долларов США проходит в Китае. В 2017 году этот турнир выиграла экс-первая ракетка мира Мария Шарапова.

По мнению многих специалистов, 19-летняя украинская теннисистка являлась фаворитом сегодняшней встречи. И дело не только в том, что Кудерметовой (45-е место в рейтинге WTA) противостояла 23-я ракетка мира. Свое мнение эксперты объясняли накопившейся усталостью 22-летней Вероники от длинного сезона. (В этом теннисистка сама признавалась, комментируя для ИА «Татар-информ» свою игру в текущем турнире). С начала года Кудерметова провела 108 поединков (69 в одиночном разряде и 39 в паре) – намного больше, чем ее соперница по четвертьфиналу.

‌Более склонны к победе украинки были и букмекеры, принимавшие ставки на выигрыш Ястремской с пониженным коэффициентом 1,5. За победу Кудерметовой предлагался коэффициент 2,7.

Начало игры осталось за уроженкой Одессы. Ястремская в упорной борьбе выиграла первый гейм на своей подаче. Кудерметова, не согласная с таким началом, постепенно взяла нити игры в свои руки. Следующие пять геймов подряд прошли с игровым преимуществом теннисистки из Татарстана. Счёт стал 5:1 и до победы в первом сете Веронике осталось выиграть лишь один сет.

Вот тут настал черед украинской теннисистки показать свой характер. Она забрала следующие три гейма — 5:4. Зыбкое преимущество Кудерметовой. Но Вероника хладнокровно выиграла решающий для себя гейм на своей подаче. 6:4 — первый сет продолжался 42 минуты и завершился победой старшей дочери бывшего хоккеиста «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова (чемпиона России по хоккею в составе казанского клуба, а также в составе магнитогорского «Металлурга»).

Дальнейшая игра прошла полностью под диктовку Вероники. Деморализованная соперница не смогла ничего противопоставить напору россиянки. Второй сет Кудерметова выиграла «всухую» — 6:0! На это Веронике потребовалось чуть больше получаса. Великолепная победа татарстанской теннисистки — 2:0 (6:4, 6:0).

В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с англичанкой Хезер Уотсон (125-я ракетка мира), которая в упорнейшей борьбе обыграла Магду Линетт (42-я ракетка) из Польши 2:1 (7:5, 6:7, 7:6). Поединок состоится завтра, 12 октября.

An impressive display as Kudermetova seals the win!



Defeating Yastremska 6-4, 6-0 to book her place in the @TianjinOpen semifinal! pic.twitter.com/aaTKipcnxL