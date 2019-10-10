Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира Tianjin Open

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня уроженка Казани 22-летняя Вероника Кудерметова (45-я ракетка мира) встречалась с 25-летней представительницей Китая Сайсай Чжен (38-я ракетка мира, 7-я сеянная в этом турнире) в поединке 1/8 финала теннисного турнира Tianjin Open. Призовой фонд соревнований — полмиллиона долларов США. Матч игрался на центральном корте, что говорит о большом внимании, которое было приковано к этой встрече.

Несмотря на примерное равенство в классе, букмекеры перед началом поединка считали фаворитом именно татарстанскую теннисистку. Коэффициент на победу Кудерметовой составлял 1,7. За победу Чжен давался повышенный коэффициент 2,2.

Букмекеры не ошиблись в своих прогнозах. Уже с самого начала партии Вероника взяла игру под свой контроль и не дала сопернице ни единого шанса на успех. Кудерметова выиграла пять геймов подряд, и крайне утомленная китаянка решила отказаться от дальнейшей борьбы, сославшись на травму. Итог встречи — не доигранный первый сет (5:0) и отказ соперницы. Статистика поединка неумолима: Вероника совершила 3 подачи на вылет (Чжен — ни одной), процент удачных первых подач у Кудерметовой — 81 (у китаянки — лишь 55%) и ни одной двойной ошибки (у Чжен их было 3).

Корреспондент ИА «Татар-информ» связался с уроженкой Казани, которая дала краткий комментарий своего текущего выступления на турнире. «Это мой предпоследний турнир в сезоне. Я стараюсь сконцентрироваться и работать над каждым матчем, так как сказывается накопившаяся усталость и мысли частенько убегают на „отдых“. Пока получается», — отметила Кудерметова.

Недавно Вероника выиграла свой первый большой турнир WTA (до этого были только победы в турнирах серии WTA 125K — это соревнования второго уровня с небольшим призовым фондом). В паре с китаянкой Иньг-Иньг Дуан Кудерметова одержала победу в «дабле» на престижном турнире Wuhan Open.

«На самом деле я должна была играть этот турнир с другой девочкой, но из-за травмы она не смогла приехать в Китай. Об этом я узнала, когда мы уже прилетели на турнир. Думала, что останусь без пары, так как до начала турнира оставались считанные дни. Но, к счастью, в последний момент я смогла найти напарницу: ей стала китаянка Иньг-Иньг Дуан», — так описала Вероника свои впечатления.

Интересно, что до этого турнира теннисистки не были хорошо знакомы и даже никогда не общались. Но это не помешало им быстро найти контакт.

«На корте мы были одним целым на протяжении всего турнира в Ухане. Мне было очень приятно и легко находиться с ней на одной стороне площадки. Конечно, я очень рада, что мы сумели выиграть этот престижный турнир. Надеюсь, что нам удастся сыграть вместе еще раз. Хотя не уверена, что это будет часто, ведь следующий год олимпийский, и она вынуждена будет играть с соотечественницами», — отметила татарстанская теннисистка.

Что касается следующего матча Кудерметовой на турнире Tianjin Open, то он пройдет уже завтра. В 1/4 финала турнира Вероника сыграет с Даяной Ястремской из Украины (23-я ракетка мира, 3-я сеянная на турнире). Сегодня эта 19-летняя теннисистка уверенно обыграла китаянку Шуай Пенг 2:0 (6:2, 6:4).

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