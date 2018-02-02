КГАСУ бесплатно обучит 180 волонтеров работе с деревом, камнем и металлом

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В столице Татарстана на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета организуется школа волонтеров-реставраторов. С 21 октября по 14 ноября по выходным профессиональные архитекторы будут читать лекции и давать мастер-классы желающим приобщиться к волонтерскому движению по сохранению исторических построек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), архитектор-реставратор, преподаватель КГАСУ, эксперт Минкульта России Фарида Забирова.

«У нас будет три тура учебы, мы должны 180 человек выучить на базе КГАСУ. Приглашаем всех! Группы набираем по 20 человек, это 60 человек поток. Лекции читают: по теории — я, по материаловедению — Ирина Карпова (архитектор-реставратор, куратор объектов волонтерского движения по сохранению исторической застройки Казани „Том Сойер Фест“ — прим. Т-и). Потом будут мастер-классы работы прямо в цеху. Это будет очень интересно. Обучение в трех циклах: камень, дерево, металл», — анонсировала Фарида Забирова.

Она также подчеркнула, что проект реализуется на средства, полученные по российскому гранту, поэтому для самих волонтеров участие в нем будет абсолютно бесплатным, а по итогам участники получат именные свидетельства «профессиональных волонтеров-реставраторов».

К слову, подобные школы организованы в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Керчи и других российских городах.

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