Ссузы Татарстана представят сельхозпродукцию и изделия художественных промыслов на ярмарке в Казани

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В агропромпарке Казани 12 октября пройдет республиканская ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов. Каждый муниципальный район Татарстана совместно с колледжами и техникумами представит свою экспозиционную площадку, сообщает Минобрнауки РТ.

«На ярмарке горожане по доступным ценам смогут приобрести разный ассортимент продукции – выпечку, зерновые, изделия из дерева, металла, декоративно-прикладного творчества, консервированные, плодовоовощные и молочные продукты, мед, швейные изделия, яйца и т.д.», – говорится в сообщении.

Посетители ярмарки также смогут купить поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.

В связи с переходом на цифровое телевещание студенты Казанского радиомеханического колледжа будут принимать заявки на помощь в установке и настройке приемного телевизионного оборудования пожилым казанцам. Пенсионеры и инвалиды смогут оставить свои заявки на площадке учебной организации.

Кроме того, планируется и проведение смотра-конкурса ярмарочных застроек по следующим номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Татарстане 14 сентября. В этом году для реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров будет задействовано 19 площадок. Сельхозярмарки проводятся еженедельно по субботам, их работа продлится до Нового года.

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