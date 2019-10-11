Расстрелявший в центре Казани владельца ломбарда: Это была нелепая случайность

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Адвокат Рината Раимджанова, расстрелявшего владельца ломбарда в центре Казани, заявил, что его подзащитный не собирался никого убивать, а пистолет взял с собой, так как боялся за свою жизнь.

В Верховном суде Татарстана в прениях выступил адвокат Рината Раимджанова.

«Свою вину в том, что совершил умышленное убийство, мой подзащитный не признает. В тот вечер Раимджанов взял с собой пистолет, так как боялся за свою жизнь, ведь его неоднократно избивали. У Раимджанова не было прямого умысла убивать Садыкова и покушаться на жизнь его приятеля», – сказал адвокат Раимджанова.

Защитник попросил суд при вынесении приговора обратить внимание на то, что Раимджанов сотрудничал со следствием и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Сам Раимджанов позицию адвоката поддержал.

«У меня было достаточно времени, чтобы отомстить Садыкову. Но не сделал этого. Я не собирался расправляться с ним, а просто хотел поговорить. В тот вечер, когда подошел к машине Садыкова, я хотел открыть дверь и сесть на заднее сиденье. По нелепой случайности произошел выстрел», – сказал Раимджанов.

Подсудимый добавил, что стрелял из-за того, что испугался.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в декабре 2018 года в центре Казани произошла стрельба. Раимджанов выстрелил во владельца сети ломбардов и в его приятеля, после чего скрылся.

Несколько месяцев Раимджанов был в розыске. Задержать его удалось в мае этого года в съемной квартире в жилом комплексе «Радужный». Ему было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для стрелка 20 лет колонии строгого режима.

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