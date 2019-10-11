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Татар-информ

11 октября 2019, 13:10

Общество

И.о. руководителя отдела транспорта и связи исполкома Автограда назначен Максим Парамонов

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Общество

И.о. руководителя отдела транспорта и связи исполкома Автограда назначен Максим Парамонов

Ранее должность руководителя отдела занимал Руслан Ибрагимов.

(Набережные Челны, 11 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполняющим обязанности начальника отдела транспорта и связи исполкома Набережных Челнов назначен главный специалист этого подразделения Максим Парамонов. Эту информацию подтвердили в Управлении информационной политикой и по связи с общественностью мэрии Автограда.

Занимавший эту должность на протяжении почти трех лет 31-летний заместитель начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Ибрагимов покинул пост по собственному желанию.

Он курировал работу общественного транспорта, дорожного хозяйства. Запомнился активной позицией по борьбе с нелегальными перевозчиками и внедрением правила по оплате проезда в общественном транспорте в течение одной остановки.

 

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