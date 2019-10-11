Начальник отдела транспорта Руслан Ибрагимов покинул исполком Набережных Челнов

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Набережных Челнов Руслан Ибрагимов ушел с поста в исполкоме города по собственному желанию. Об этом пишут «Челнинские известия».

«Городским транспортом он руководил почти три года — с 27 декабря 2016-го», — говорится в сообщении.

Ранее Ибрагимов возглавлял отдел по взаимодействию с энергоснабжающими организациями МУП «Дирекция содержания городской инфраструктуры».

Издание отмечает, что исполняющего обязанности начальника отдела транспорта пока не назначили.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.