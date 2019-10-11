Врачи назвали семь продуктов, которые помогут очистить сосуды

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Зарубежные врачи назвали семь продуктов, которые смогут помочь очистить сосуды и уменьшить толщину их стенок. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Food.News.

Так, полезна пища, которая содержит большое количество L-аргинина, — например, мясо птицы. Также следует добавить в рацион лосось, который богат витаминами группы B. Его можно дополнить гарниром из бобовых или зеленью, чтобы усилить эффект.

Уменьшить вредное воздействие токсичных веществ поможет ферментированная капуста — такая, как кимчи.

Удалить ненужный «налет» со стенок сосудов поможет сырой чеснок и гранат. Если употреблять сок последнего в течение года, можно уменьшить толщину стенок сосудов на 30%, отмечается в одном из исследований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые установили, что красное мясо не влияет на возникновение рака.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.