Ученые установили, что красное мясо не влияет на возникновение онкологических образований

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Ученые установили, что красное и переработанное мясо не вредит здоровью человека и никак не влияет на возникновение онкологических образований. Об этом сообщает NakedScience со ссылкой на издание Annals of Internal Medicine.

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

К переработанному мясу ученые отнесли копченое, соленое и сушеное мясо, а также продукты из мяса с добавлением консервантов и сроком хранения не менее полугода. Во время анализа ученые не обнаружили никакой зависимости между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Специалисты также уточнили, что речь идет об умеренном потреблении красного мяса - порядка трех порций в неделю. «Во всем мире люди интересуются вопросами питания, в том числе - можно ли есть красное мясо. Они должны принимать решение о своем рационе, основываясь на наилучшей информации, доступной на сегодняшний день», - пояснил профессор университета Макмастера Гордон Гайатт.

Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.



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