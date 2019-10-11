Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Instagram.

«Для нас это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Причины смерти артиста не уточняются. О точной дате и времени гражданской панихиды будет сообщено позже.

На счету Курченкова множество сыгранных ролей. В частности, он был задействован в спектакле «Капитанская дочка», премьерой которого ТЮЗ открыл новый театральный сезон.

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