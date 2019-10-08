В Татарстане впервые за 100 лет поставили спектакль «Капитанская дочка»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Казанский театр юного зрителя открыл новый театральный сезон премьерой по историческому роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». За последние 100 лет спектакли по данному произведению в театрах Татарстана не ставились. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Директор театра Айгуль Горнышева рассказала, что это очень ожидаемый театральный материал не только для учителей литературы в школах, события романа напрямую связаны с нашей землей.

«Капитанская дочка» Александра Сергеевича, написанная в 1836 году, и сегодня звучит остро и современно. «Благодаря кропотливой работе режиссера и автора инсценировки Ильгиза Зайниева, текст, звучащий со сцены подлинный, пушкинский», – поделилась Горнышева.

Постановка рассказывает о главных человеческих ценностях – чести, достоинстве, благородстве. Классическую историю режиссер попытался передать современным языком, а не в формате дневников, как написана повесть.



Ильгиз Зайниев признался, что его всегда смущал формат пушкинского дневника, ведь почти во всех постановках присутствовал рассказчик. «Изначально я для себя поставил цель, что в моей инсценировке спектакль будет идти, как цельная пьеса, и добивался больше вот этого, причем не добавляя от себя вообще ничего, только текст Пушкина», – рассказал о своей работе Зайниев.



Работа над «Капитанской дочкой» началась в конце прошлого театрального сезона. В постановочную группу были приглашены московский художник Надежда Скоморохова и художник по свету Андрей Козлов из Рязанского государственного областного театра драмы.



В премьере задействованы три поколения артистов театра – народный артист РТ Михаил Меркушин, заслуженные артисты РТ Алексей Зильбер, Арсений Курченков, Дмитрий Язов, артисты Евгений Быльнов, Виталий Дмитриев, Ильфат Садыков, Камиль Гатауллин, Ильнур Гарифуллин, Елена Синицына, Полина Малых.



Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Театры – детям».

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