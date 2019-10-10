Матвиенко поддержала введение специализаций в конкурсе «Лидеры России»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Председатель Совета Федерации РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко поддержала введение в третьем сезоне проекта профильных специализаций в дополнение к основному конкурсу.

Теперь участники проекта могут дополнительно подавать заявки в один из трех треков – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

«Сегодня главная проблема – отсутствие профессионально подготовленных управленцев и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере. Такая специализация позволит выявить ярких, интересных людей <…> и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов <…>», – объяснила свою позицию Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации заверила, что всячески поддерживает конкурс, и призвала россиянок не сомневаться в своих силах и участвовать в нем. По ее мнению, женщины-лидеры «приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем получается».

Президент РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин 4 октября поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Подать заявку на участие можно до 27 октября включительно, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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