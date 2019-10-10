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Татар-информ

10 октября 2019, 17:40

Культура

Картины из Канады и татароязычные надписи на работах: в Казани открылась выставка Рината Харисова

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Культура

Картины из Канады и татароязычные надписи на работах: в Казани открылась выставка Рината Харисова

Фото: Рамиль Гали

Персональная выставка заслуженного художника России и Башкортостана заработала в галерее «Хазинэ».

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась персональная выставка заслуженного художника России и Башкортостана Рината Харисова.

Здесь представлены около 60 работ из личной коллекции художника, Государственного музея изобразительных искусств РТ и Фонда имени Ш. Марджани.

«Все работы выставки для меня важны, они посвящены жизни татарского народа», – подчеркнул Ринат Харисов.

Художник преимущественно следует при создании своих работ принципам модернизма, опираясь при этом на татарское искусство. Сам Харисов характеризует свой стиль как примитивизм.

Остроумные надписи на татарском языке раскрывают содержание картин и смысл использованных автором визуальных символов. «Надписи основаны на стихах татарских поэтов и фольклоре», – пояснил художник.

Одна из картин под названием «Натюрморт с талонами» посвящена временам распада Советского Союза, когда еду получали по талонам. Мастер сохранил несколько талонов и использовал их при создании этой работы.

Некоторые самые большие свои картины Харисов написал в Канаде. Среди них – произведение «Семь девушек» и два пейзажа. «Время от времени я живу и работаю в Торонто, многие работы привез оттуда», – заметил художник.

Музыкальное сопровождение церемонии открытия обеспечил брат художника – мастер-изготовитель тальянок Айрат Харисов со своей командой. Играли они, разумеется, именно на тальянках.

«Автор пишет с добротой, с тонким чувством цвета. Надписи на картинах Харисова где-то подчеркивают их смысл, а где-то граничат с хулиганством. Они переводят картины в иную плоскость – в первую очередь литературы, истории и культуры», – поделился впечатлениями от творчества коллеги художник Виктор Тимофеев.

Ринат Харисов является заслуженным художником России и Башкортостана, он член Союза художников России. Один из основоположников этнического авангарда, основанного на традициях народного искусства татар и башкир. Его произведения хранятся в Уфе, Казани, Москве, Новосибирске, а за пределами России – в США, во Франции и других странах Европы, в Турции.

Открывшаяся сегодня выставка будет работать в «Хазинэ» до 10 ноября текущего года. 

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