В «Хазинэ» откроется персональная выставка художника Рината Харисова

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). 10 октября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется персональная выставка заслуженного художника России и Башкортостана Рината Харисова.

Ринат Харисов родился в 1953 году в небольшом ауле Ленин Буляк Бураевского района на территории Башкортостана. В 1972 году окончил Уфимское педагогическое училище, в 1978-м – художественное отделение Уфимского государственного института искусств. В 1982-м, написав картину «Вышитый платочек», заложил ею основы «этнического» авангарда, основанного на традициях народного искусства татар и башкир.

Художник с детства впитал народную мудрость через песни, пословицы, поговорки, весь жизненный уклад татарской деревни. Сквозь годы пронес он эту любовь к народным истокам, унаследованную им от бабушек и дедушек.

В своих сюжетах мастер кисти изображает вышивки из старого сундука, яркие лоскутные одеяла, узоры ковров, разнообразные формы кумганов, цветы на подоконниках и коромысла на девичьих плечах, раскрашенные деревенские домики – все то, что формирует быт и эстетику пространства деревни.

На персональной выставке Рината Харисова посетитель увидит произведения, созданные художником в разные периоды жизни, из коллекции автора, ГМИИ РТ и Фонда им. Ш. Марджани. Открытие выставки запланировано на четыре часа вечера.



Выставка продлится по 10 ноября.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.