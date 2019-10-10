Венедиктов о Татарстане: Это один из несущих субъектов Российской Федерации

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан — один из несущих субъектов России, необходимый для существования страны. Такое мнение выразил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«[Приехал составить] мнение о проблемах Татарстана, потому что Татарстан — это один из несущих субъектов федерации для существования Российской Федерации», — сказал Венедиктов, рассказывая о цели поездки в Казань.

Ранее стало известно, что Венедиктов встретится с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Казанском Кремле. Он намерен обсудить с Госсоветником РТ возможное внедрение электронного голосования в Казани.

Накануне главред «Эха Москвы» встречался с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и провёл интервью с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

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