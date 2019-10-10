Главред «Эха Москвы» встретится с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встретится сегодня с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Об этом он рассказал на мастер-классе для студентов в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

«Формальный повод моего приезда — 15 лет “Эху” в Казани. Но на самом деле я приехал встретиться с людьми, которые во многом определяют политику вашей республики, — сказал Венедиктов. — Сразу после вас я буду встречаться в частном порядке с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Для журналиста, который занимается политикой в России, важно понимать, что думают люди, возглавляющие и возглавлявшие республику».

Накануне Венедиктов провел частную встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Мы поговорили о разных вещах, которые касаются прежде всего татарского этноса и его истории в России. Углубляться не хотел бы», — сказал журналист.

Он также провёл интервью с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Основные тезисы опубликованы на портале «События».

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