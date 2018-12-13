В бюджет РТ заложат почти 400 млн рублей для обеспечения жильем сирот и многодетных семей

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Финансирование программ обеспечения жильем многодетных семей и детей-сирот в РТ в следующем году планируют увеличить до 211 млн и 176 млн рублей соответственно. Об этом рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в ходе парламентских слушаний по проекту закона РТ «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«По многодетным семьям финансирование заложено только за счет республиканского бюджета, хороший весомый прирост и сумма составляет 211 млн рублей», — рассказал Гайзатуллин.

Обеспечение жильем детей-сирот финансируется из бюджетов РТ и РФ и в следующем году также увеличится, причем республика направит на эти цели большую часть средств: «По детям-сиротам финансирование поступает из двух источников: федерального и республиканского бюджетов. Здесь у нас потеря по пропорции должна быть 42 на 58. Но при этом федерация выделяет небольшие деньги, на следующий год предусмотрено 46 млн рублей. Если в целом посмотреть, у нас 176 млн рублей, это составляет 12%».

Ранее Кабмин РТ утвердил программу по обеспечению татарстанцев качественным жильем.

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