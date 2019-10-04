Кабмин РТ утвердил программу по обеспечению населения качественным жильем

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Кабинет министров Татарстана утвердил программу по обеспечению населения республики качественным жильем и услугами ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

«Программа будет реализовываться в 2020 — 2025 годах. В связи с тем, что большая часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией „длящихся“ обязательств Российской Федерации и Республики Татарстан, выделение этапов реализации программы не предусмотрено», — говорится в документе.

На реализацию программы направят более 93 млн рублей. К 2025 году ожидается увеличение общей площади жилых помещений на одного жителя Татарстана до 31,4 кв. метра, уменьшение доли ветхого жилья до 0,2% и другое.

Документ подписан 3 октября. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство по делам молодежи РТ и Министерство образования и науки РТ.

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