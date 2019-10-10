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Татар-информ

10 октября 2019, 12:37

Происшествия

Челнинке, убившей маленького сына, назначена психиатрическая экспертиза

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Происшествия

Челнинке, убившей маленького сына, назначена психиатрическая экспертиза

Накануне на выездном судебном заседании в БСМП женщину арестовали — она будет содержаться в спецпалате больницы под конвоем.

(Набережные Челны, 10 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинке, подозреваемой в убийстве маленького сына и покушении на убийство второго ребенка, назначили ряд экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

32-летней челнинке предстоит пройти судебно-медицинские, дактилоскопические и криминалистические экспертизы. Назначено ей и психолого-психиатрическое обследование. По его результатам станет ясно, стало ли произошедшее последствием каких-либо отклонений или нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЧП в 59-м комплексе Автограда могло произойти на почве ревности. Женщина жестоко расправилась с младшим сыном, пыталась убить старшего и себя. 

Накануне на выездном судебном заседании в БСМП женщину арестовали — она будет содержаться в спецпалате больницы под стражей.

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