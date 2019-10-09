В больничной палате БСМП суд арестовал челнинку, подозреваемую в убийстве сына

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На выездном заседании суда, прошедшем в больнице скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, принято решение об аресте челнинки, подозреваемой в убийстве маленького сына. Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городском суде.

«32-летняя Альбина Исмагилова помещена под стражу на один месяц и 28 дней, до 7 декабря. Она будет находиться в спецпалате БСМП под конвоем. Позже с учетом физилогических особенностей и скорости выздоровления ее переведут в изолятор временного содержания», – сообщили в суде.

Мера пресечения избрана с учетом тяжести инкриминируемого ей преступления. Женщина подозревается в том, что в ночь на 6 октября в квартире 59-го комплекса убила ножом двухлетнего сына и тяжело ранила семилетнего. Выживший мальчик сейчас находится в ДРКБ, угрозы его жизни нет. Сама женщина также находится в сознании, ее прооперировали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла 6 октября в Челнах. Женщина убила двухлетнего сына и тяжело ранила 7-летнего. По некоторым данным, на преступление женщина решилась на почве ревности.

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