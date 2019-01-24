Министр финансов РТ: Акциз на алкоголь принесет доход в бюджет РТ, несмотря на снижение налога

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Акцизный сбор на алкоголь принесет 11 млрд рублей в бюджет РТ, несмотря на то, что налог на эту продукцию снижается, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в ходе парламентских слушаний по проекту закона РТ «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«С 2018 года изменилось законодательство. Если раньше основным производителем акциза был „Татспиртпром“, платили 40% в бюджет республики прямой, то, начиная с 2018 года, платит полностью федеральный бюджет и идет распределение через розничную торговлю. Поэтому у нас идет определенное движение по снижению акцизов этой продукции», — рассказал он.

В 2020 году в бюджет республики поступит 33,1 млрд рублей акцизных сборов. В их числе более 11 млрд рублей акцизов на алкогольную продукцию и более 10 млрд рублей акцизов на пиво. Соответствующий прогноз дан в пояснительной записке к проекту закона РТ «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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