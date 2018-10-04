В Татарстане в 2019 году производство сельхозпродукции вырастет на 4% до 227,7 млрд рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году производство сельскохозяйственной продукции вырастет на 3,6% по сравнению с 2018-м годом. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 227,7 млрд рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года», – рассказал докладчик.

По его словам, в период с 2020-го по 2025 год ежегодные темпы роста сельскохозяйственной продукции предусмотрены на уровне 101,9%. «По переработке сельхозпродукции темпы роста производства пищевой промышленности прогнозируются на уровне 102,1 – 103,8%», – добавил Пелевин.

В Татарстане в 2018 году было произведено продукции сельского хозяйства на 216 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2024 году объем сельхозпродукции составит 297,7 млрд рублей.

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