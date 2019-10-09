Главный тренер «Олимпии» о проигрыше УНИКСу: Устали, проведя пять игр за семь дней

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник словенской «Олимпии» Славен Римац прокомментировал поражение в Казани от УНИКСа (67:80) в матче Кубка Европы, сославшись на усталость своей команды.

«Мы хорошо играли первые 30 минут. Но потом растеряли свое преимущество, играли с недостаточной энергией, за что и были наказаны», – подчеркнул он.

Кроме того, наставник словенцев признал усталость своей команды: «Нам не хватило концентрации, пошли необязательные ошибки. Еще и свежести нам не хватило в третьей и четвертой четвертях, не забили несколько легких мячей, отсюда и пошла быстрая потеря концентрации. Нервная игра, сложная поездка, накопилась усталость – мы сыграли пять матчей за семь дней».

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