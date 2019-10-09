WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 20:59

Спорт

УНИКС одержал первую победу в Кубке Европы

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Спорт

УНИКС одержал первую победу в Кубке Европы

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

В следующем туре еврокубка 16 октября казанцы сыграют во Франции с «Нантером-92».

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором туре группового турнира Кубка Европы казанский УНИКС на своей площадке обыграл словенскую «Олимпию» со счетом 80:67.

После поражения в первом туре еврокубка в итальянской Брешии казанцы продемонстрировали заметно лучшую игру в домашнем матче лиги ВТБ с «Астаной». Поэтому перед игрой с «Олимпией» оптимизма у поклонников УНИКСа прибавилось.

Казанцам сегодня пришлось игарть с серьезной командой. «Олимпия» был создана в 1946 году и успела стать 6-кратным чемпионом единой Югославии и домининатом словенского баскетбола. Команда 17 раз становилась чемпионом Словении, 20 раз брала национальный кубок, выиграла Адриатическую лигу в 2002 году. В клубном музее есть Кубок Сапорты 1994 года. Под руководством известного хорватского тренера Славена Римаца играют серб, немец, два хорвата, три американца, все остальные словенцы. В первом туре еврокубка словенцы дома проиграли турецкой «Дарушшафаке» (73:79).

Нынешним летом «Олимпия» объединилась с хорватской «Цедевитой» из Загреба, теперь у совместного проекта один титульный спонсор «Цедевита». Но поскольку клуб продолжает базироваться в столице Словении Любляне будем величать его по-прежнему «Олимпией». В Загребе осталась только молодежная команда, выступающая в низших лигах хорватского чемпионата. 

С «Олимпией» УНИКС знаком еще с 1998 года, когда соперники встретились на летнем турнире в Словении, а затем в сезоне 2015-2016 в Кубке Европы, где и дома, и в гостях победил УНИКС.

Казанцы выставили на матч такой стартовый состав: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон, Костас Каймакоглу. Пропустил игру Андрей Кощеев. А дебют встречи остался за гостями, 2:9 через две с половиной минуты. За половину стартовой четверти хозяева набрали 4 очка. Выходят на паркет Павел Сергеев, Евгений Колесников, Артем Клименко, Джамар Смит и Реймар Морган. Полная ротация у хозяев. И вот уже 12:15 после броска Моргана. Так и закончили первые 10 минут. И подбор за гостями, 9-13.

А дебют второй четверти уже за казанцами, дальним броском Смит впервые выводит УНИКС вперед, 17:15. Каймакоглу со средней дистанции, 24:22 в середине четверти. Но гости из-за дуги попадают чаще, 28:31 после пятого попадания «Олимпии» против двух у казанцев. Практически весь период шли «качели» — 34:33 после попадания из-под кольца Каймакоглу. В итоге первая половина осталась за УНИКСом, 38:35, а подбор по-прежнему за гостями, 13-18.

И вновь гости лучше начинают третью четверть, 38:44 через две с половиной минуты. Рывок «Олимпии» 9-0. Благодаря дальней артиллерии гости уходят вперед на 11 очков, 42:53. В активе УНИКСа два дальних попаданий, «Олимпии» — девять. Неувядающий Каймакоглу сокращает отрыв до 8 очков, 52:60. «Треха» Колесникова, и на последний перерыв команды ушли при счете 55:60, рывок УНИКСа 8-0.

Наконец в середине последней четверти Сергеев дальним броском восстанавливает статус-кво, 60:60, словенцы не могут набрать ни одного очка четыре с половиной минуты. Напряжение на паркете нарастает. Тайес из-под кольца, 69:65, играть еще три с половиной минуты. Снова Тайес с того же места, 73:65 за 2-10 до конца. «Треха» Сергеева за минуту, 77:65. Игра за УНИКСом, тяжелая, но заслуженная победа. Проигрывая 13 очков, казанцы выиграли с разницей в 13 очков.

УНИКС (Казань, Россия) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7). Самые результативные: УНИКС — Макколлум (11), Смит (21), Тайес (13); «Олимпия» — Боатрайт (11), Симонович (13).

В следующем туре еврокубка 16 октября казанцы сыграют во Франции с «Нантером-92». А в рамках лиги ВТБ 12 октября в Таллине УНИКС сыграет с «Калевом».

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