Лишь 4 из 15 российских бадминтонистов сохраняют шансы на медали на первенстве мира в Казани

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). 15 российских бадминтонистов стартовали в понедельник в индивидуальном первенстве мира среди юниоров до 19 лет. Соревнования проходят в Казани в Центре гимнастики.

По итогам третьего игрового дня выступление в турнире продолжают лишь четыре игрока из России. Это пара в миксте (Лев Баринов — Анастасия Боярун), женская пара (Анастасия Боярун — Алена Яковлева) и Анастасия Шаповалова в женском одиночном турнире.

Старший тренер сборной России Николай Николаенко в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» самокритично оценил такое выступление как не очень удачное, но по качеству игры у наставника претензий к игрокам нет.

«Все те, кто выбыли из турнира, проиграли исключительно очень сильным игрокам, и эти игры были проиграны в борьбе, не было ни одной игры, где мы бы уступили за явным преимуществом. Да, у нас очень сложная жеребьевка, мы объективно проигрываем сильным азиатам. Но почти все остальные страны мы проходим», — уточнил Николаенко.

Оценил наставник россиян и выступление на первенстве мира татарстанского мужского дуэта Таймаз Гареев — Тимур Валиуллин, которые выбыли из соревнований, проиграв в первом же туре соперникам из Дании. «Я бы не сказал, что они плохо выступили. К сожалению, они сразу попали на топовую пару из Дании. Играли абсолютно на равных и дрогнули только во второй половине решающей третьей партии. Для себя они показали очень хорошую игру, явно виден их рост. Я считаю, что они даже в некоторой степени прыгнули выше головы», — оценил игру татарстанцев старший тренер сборной России.

По мнению Николая Николаенко, исходя из исторически сложившейся ситуации в современном бадминтоне, где доминирует Азия и некоторые страны Европы, успехом для россиян будет считаться уже попадание в первую восьмерку.

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