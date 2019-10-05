Сборная Индонезии стала победителем командного первенства мира по бадминтону в Казани

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сборная Индонезии стала сильнейшей на прошедшем в Казани командном первенстве мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет. Финал получился зрелищным, но затяжным: встреча, в ходе которой индонезийцы обыграли сборную Китая (3:1), шла почти 5 часов.

Любопытно, что турнир сильнейших бадминтонистов мира в категории юниоров проходил не в специализированном Центре бадминтона, а в Центре гимнастики: только здесь можно без проблем уместить девять игровых кортов, необходимых для проведения турнира. К тому же объект для гимнастики способен вместить до 3200 зрителей, чего не скажешь о Центре бадминтона, трибуны которого рассчитаны лишь на 300 человек.

К слову, Центр гимнастики уже принимал у себя мировые и европейские турниры по бадминтону (в том числе среди взрослых спортсменов) в 2014, 2016 и 2018 годах. Интересно, что на переоборудование объекта из гимнастического в бадминтонный ушло два дня практически беспрерывной работы.

Первым предметом, который видели зрители, пришедшие посмотреть соревнования, являлась картонная фигура известной казанской бадминтонистки, чемпионки России Евгении Косецкой, призывающей поддержать российских спортсменов. К сожалению, поддержка трибун в командном турнире российским бадминтонистам не помогла – хозяева заняли лишь 19-е место.

Всего в турнире сборных принимали участие представители 43 стран. Болельщики Индонезии и Китая, оккупировавшие два больших сектора напротив друг друга болели неистово, почти как футбольные фанаты, но делали это деликатно: поддерживали своих спортсменов в перерыве между розыгрышами.

В течении всего турнира болельщики подогревали и без того жаркие баталии на кортах. По словам организаторов, всего было израсходовано (включая все игры и тренировки) порядка 4800 перьевых воланов. Не жалели игроки и собственные ракетки. За матч бадминтонисты порой рвали или растягивали струны нескольких своих ракеток. Впрочем для профессионалов это нормальное явление. Перетяжка ракеток — это сервис, который оказывается бадминтонистам тут же на объекте, на всех крупных турнирах.

Интересно, что большинство спортсменов, принимавших участие в командном первенстве, не уедут из Казани, а продолжат выступление – уже в индивидуальном чемпионате, который начнется в понедельник, 7 октября, и будет длиться всю предстоящую неделю. В личном турнире примут участие порядка 400 спортсменов из 54 стран мира. Финалы индивидуального первенства пройдут в следующее воскресенье.

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