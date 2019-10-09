Instagram отключит возможность следить за действиями друзей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram удалит из интерфейса вкладку «Подписки», которая позволяет пользователям следить за действиями их друзей. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Руководитель отдела по продуктам соцсети Вишал Шах пояснил, что юзеры не слишком часто пользовались этой опцией, а многие даже и вовсе не знали о ней.

«Люди не всегда знали, что кто-то видит их активность», – добавил представитель Instagram’а. Таким образом, отказ от не самой популярной функции позволит дополнительно защитить приватность пользователей.

Теперь в соцсети можно будет увидеть только те действия друзей, которые имеют отношение к самому юзеру.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что корпорация Facebook представила новый мессенджер Threads для социальной сети Instagram.

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