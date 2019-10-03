Facebook представил новый мессенджер для пользователей Instagram

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Корпорация Facebook представила новый мессенджер для своей социальной сети Instagram, носящий название Threads. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

Сервис предназначен для общения с пользователями, включенными в группу «Близкие друзья». Это «новый способ общения с близкими друзьями в выделенном, приватном пространстве», подчеркивается в анонсирующем сообщении.

Мессенджер позволяет отправлять фотографии, видеозаписи, текстовые сообщения и Stories.

Кроме того, приложение способно информировать собеседников юзера о том, где он находится или чем занимается. Пользователь сможет контролировать, делится ли он в конкретный момент своим статусом и кому он виден.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», тестирование нового мессенджера для Instagram’а началось в августе. Теперь Threads станет доступен по всему миру на платформах Android и iOS.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.