В Гидрометцентре России рассказали о новой волне потепления

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Европейскую часть России на смену холодам придет новая волна потепления. Об этом рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев, пишет «Российская газета».

При этом «повышение [температур] будет плавным», уточнил специалист.

Так, в Приволжском федеральном округе на смену дождям с мокрым снегом придут просто дожди и повысится температура воздуха. К выходным на севере ПФО она составит от 1 до 6 градусов тепла ночью и от 6 до 11 днем, на юге – от +3 до +8 и от +10 до +15 градусов соответственно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по предварительному прогнозу синоптиков Татарстана в пятницу, 11 октября, северный циклон принесет в республику ветер, кратковременные дожди и потепление до +7, +12 градусов.

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