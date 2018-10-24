Дождь с мокрым снегом ожидается в Татарстане

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Завтра на территории Татарстана ожидаются дожди, ночью и утром местами – с мокрым снегом. Причиной осадков станет «еще один фронтальный раздел» пришедшего с запада циклона, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы по республике столбики термометров кое-где опустятся до нуля градусов. Днем температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла. При этом в светлое время суток теплее всего будет на юго-западе региона.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, в четверг, 10 октября, осадков станет меньше, и они пройдут лишь местами. В пятницу, 11 числа, северный циклон принесет с собой ветер, кратковременные дожди и потепление до +7, +12 градусов.

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