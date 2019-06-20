Минниханов: Только в этом году объем инвестиций в проекты АПК составит около 15 млрд рублей

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Объем инвестиций в проекты агропромышленного комплекса Татарстана в текущем году составит около 15 млрд рублей. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам Президента Татарстана, агропромышленный комплекс республики – динамично развивающийся сектор экономики, в который активно привлекаются инвестиции. «В Татарстане продолжаются строительство и модернизация десятка животноводческих объектов, зернотоков, элеваторов, тепличных комплексов. Только в текущем году объем инвестиций в эти проекты составит около 15 млрд рублей», – подчеркнул он.

Сегодня сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, добавил Минниханов. «Грамотное использование последних достижений современности позволяет республике увеличивать производство качественной сельхозпродукции и развивать глубокую переработку», – отметил он.

Торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проходит в казанском ГРК «Корстон». На него приглашены ветераны отрасли и представители отличившихся муниципальных районов, предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, сервисных организаций. В торжестве также принимает участие Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

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