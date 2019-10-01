В менделеевском парке «Ушковские острова» появился молодежный памп-трек

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). 10 октября в менделеевском парке «Ушковские острова» состоится торжественное открытие памп-трека – специальной трассы, состоящей из кочек, ям, контруклонов, искусственных неровностей. Об этом пишут «Менделеевские новости».



О долгожданном открытии сообщил на деловом вторнике глава района Валерий Чершинцев.



«Приглашаем всех принять участие в торжественном открытии велосипедной трассы, которая станет местом притяжения для молодежи и их родителей», – отметил глава района.



Ремонтные работы во второй части парка стартовали в начале июня. На территории общественного пространства также оборудуют дорожки для роликов и скейтбордов, новые тротуары.

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