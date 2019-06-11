В менделеевском парке «Ушковские острова» стартовал ремонт «шумного» моста

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Во второй части парка «Ушковские острова» города Менделеевска начались ремонтные работы, пишут «Менделеевские новости».



Как сообщает отдел архитектуры, благоустройства и жилищной политики, в парке на мосту укрепят строения, заменят перила.





Также на территории оборудуют специальную велосипедную трассу − памп-трек, дорожки для роликов и скейтбордов, новые тротуары. Для удобства горожан на территории парка появятся биотуалеты и площадка для стоянки автомобилей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске появится аллея химических элементов периодической таблицы Дмитрия Менделеева. 2019 год в мире объявлен Годом периодической таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева. Химику и изобретателю исполнится 150 лет со дня рождения. В прошлом году в городе была заложена первая плитка с изображением химического элемента – углерода. В будущем на этой аллее напротив парка «Ушковские острова» появится вся таблица.

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