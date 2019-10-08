На спасенной от сноса каланче Адмиралтейской слободы воссоздадут оповещатель из цвето-световых шаров

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). На спасенной в июле 2016 года от сноса по распоряжению Минземимущества РТ пожарной каланче в Адмиралтейской слободе Казани планируется воссоздать оповещатель из разноцветных и в том числе светящихся шаров, исторически использовавшийся для информирования жителей о разных событиях.

«Мы обнаружили интересную историческую функцию, которая была на каланче — информационные шары. Их количество, цвет, а ночью и свет сообщали о погоде, происшествиях, мероприятиях — например, приходе больших кораблей в город. Башня была своего рода “транслятором” информации. Это же и планируется реализовать в новых функциях», — поделился деталями концепции по реконструкции объекта заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Летом 2016 года, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», приостановить работы по разрушению объекта, который с позиции Минземимущества РТ представлял не историческую ценность, а угрозу для жизни и был непригоден к дальнейшей эксплуатации из-за 100-процентного износа, удалось благодаря личному вмешательству Президента РТ.

Пожарная каланча, построенная в 30 — 40-х годах прошлого века, располагается в Кировском районе Казани на Мало-Московской, 19 а. Архитектурная достопримечательность, хоть и является единственным образцом советского конструктивизма в этой части города (их и по городу лишь несколько), однако не имеет статуса охраняемого объекта (памятника). Основанием для распоряжения о ее сносе стало аварийное состояние, потенциально опасное для находящегося неподалеку детского сада.

После того как снос был остановлен, инициировали процедуру передачи каланчи от государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан» на баланс города. Тогда же заговорили об идее переоборудовать постройку под информационный центр по проектам и объектам Адмиралтейской слободы, о реновации которой на тот момент уже несколько лет шли активные дискуссии.

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