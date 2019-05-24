Оксана Романова

25 мая 2019, 09:46

Культура

Татарстан стал победителем конкурса регионов фестиваля «Архитектурное наследие»

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Культура

Татарстан стал победителем конкурса регионов фестиваля «Архитектурное наследие»

Фото: Владимир Васильев, Александр Эшкинин

Гран-при масштабного события жюри вручило только в детской номинации, среди профессионалов лучшего выбрать эксперты не смогли.

(Казань, 25 мая, «Татар-ифнформ», Оксана Романова). Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» завершился в Казани награждением победителей смотров-конкурсов. В масштабном мероприятии, темой которого стал «Исторический город: перезагрузка пространства», за три дня приняли участие 49 регионов России. Это более тысячи архитекторов и реставраторов из разных городов страны, а так же специалисты из Белоруссии, Греции, Франции, Италии, Испании и Нидерландов. 178 спикеров выступили перед участниками фестиваля.

За время фестиваля жюри определило лучших в номинациях «Регионы России», «Лучшая студенческая работа», «Лучший объект сохранения и развития», «Лучший объект в отечественном культурном туризме», «Лучшее печатное издание», а также «Наследие детям».

«Я хочу пожелать всем участникам фестиваля ярких эмоций, добрых находок, интересных впечатлений. Вы все вместе учите нас беречь, умножать и сохранять все то, что досталось нам от наших предков», — обратилась к присутствующим перед началом церемонии награждения заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Представителей татарстанского архитектурного сообщества среди победителей оказалось несколько. В смотре-конкурсе «Наследие детям» жюри присудило гран-при инсталляции «Звуковой портрет Казанского Кремля» авторского коллектива учащихся и выпускников Детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА».

В номинации «Исследование» отмечена работа «Архитектор К. Л. Мюфке в Казани» также коллектива школы «ДАШКА» под руководством Аделины Абдуллиной, а также проект «Наследие в юном сердце» и др.

В номинации «Проекты реставрации студентов профильных факультетов колледжей России» отмечены дипломами проект реставрации и приспособления здания старого аэровокзала Казани Семена Никитина и проект реставрации усадьбы Аносова с восстановлением утраченного флигеля Диляры Садыковой из КГАСУ, а также проект реставрации и приспособления пожарной каланчи на улитце Мало-Московской в Казани.

В смотре-конкурсе «Лучшее печатное издание» приняли участие 25 работ из Москвы, Казани, Владимира, Уфы, Екатеринбурга, Томска, Красноярска, Нижнего Новгорода.

В номинации «Лучшая книга» дипломами отмечены «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани» Сергея Саначина, серия историко-культурных атласов муниципальных районов РТ.

В номинации «Лучшая статья/ серия статей» серебряный диплом получила публикация «Архитектурно-градостроительный процесс в российской провинции XIX — начала XX века. Казанское Поволжье». В номинации «Лучший альбом» также серебряный альбом достался изданию «Казанский деревянный дом ХIХ — начала ХХ века в акварели и графике». Золотой диплом в номинации «Лучший журнал» вручен вестнику Международного института антиквариата (компания ASG) «Мир искусств».

В смотре-конкурсе «Регионы России» приняли участие 15 субъектов РФ.
Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков золотой диплом этой номинации вручил Республике Татарстан.

Реставрация главного дома музея Боратынского в Казани организацией «ТСНРУ» была награждена серебряным дипломом в номинации «Объекты гражданской архитектуры». В этой же категории золотой диплом получил Собор Казанской иконы Божьей Матери «Татинвестгражданпроекта».

Среди победителей смотра-конкурса «Лучшее в отечественном культурном туризме» Татарстан не фигурировал.
Гран-при профессионального конкурса жюри решило не присуждать.

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