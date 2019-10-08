Рустам Минниханов вручил Марату Ахметову орден Александра Невского

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Александра Невского заместителю Председателя Госсовета республики Марату Ахметову. Вручение госнаграды состоялось на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Казани.

«20 лет посвятил сельскому хозяйству Марат Готович Ахметов. Сегодня он перешел на другую работу, будет писать законы. Уверен, что его вклад в развитие агропромышленного комплекса и дальнейшее сопровождение этой сферы принесет много пользы для нашей республики и страны», — сказал Рустам Минниханов.

Экс-глава Минсельхозпрода РТ поблагодарил Президента Татарстана, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева и руководство районов за помощь и поддержку в его прежней деятельности.

«Министр сельского хозяйства никогда не был удобен, поскольку всего и всегда ему надо много, что, порой, надоедает сильно. Но мы сделали, что смогли. Пришли новые люди. Если мои поддержка и советы будут востребованы, то я полностью готов отдать себя», — отметил Марат Ахметов.

«Самое главное, что год начинается с хороших перспектив: люди комфортные, погода меняется», — добавил Рустам Минниханов.

Марат Ахметов награжден орденом Александра Невского Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Всего на торжественном мероприятии государственных наград удостоились 19 человек.

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