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Динара Прокопьева

8 октября 2019, 12:04

Экономика и финансы

Минфин РТ: Пока Татарстан освоил около 56% средств на нацпроекты

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Экономика и финансы

Минфин РТ: Пока Татарстан освоил около 56% средств на нацпроекты

Фото: Рамиль Гали/архив

Замглавы республиканского ведомства Алексей Шишкин отметил, что к концу года темпы освоения средств должны возрасти.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). К началу сентября Татарстан освоил чуть более половины средств, направленных в этом году на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В республике реализуются 11 национальных проектов. В этом году мы должны освоить 25,7 млрд рублей. Включая 18,1 млрд рублей – это федеральные средства. На 1 октября освоено пока 56,3%, но практика показывает, что оставшиеся до конца года месяцы – более интенсивные», – рассказал докладчик.

Таким образом, пока Татарстан освоил почти 14,5 млрд рублей, выделенных на исполнение нацпроектов.

«Поставлена задача [освоить 100% средств], и мы считаем, что она будет выполнена», – заключил Шишкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первые полгода республика освоила около трети средств, выделенных на исполнение нацпроектов. К тому времени Минтранс РТ освоил 25%, Минздрав – примерно 15%, Минстрой – около 5%. 

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