Siemens построит парогазовую установку на 250 МВт для «Казаньоргсинтеза»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Немецкий концерн Siemens построит для «Казаньоргсинтеза» парогазовую установку мощностью 250 МВт. Соответствующий договор стороны подписали сегодня, 2 октября, на площадке «Российской энергетической недели 2019» в Москве, сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Кроме того, предприятия группы «ТАИФ» и Siemens подписали два договора на долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинных установок на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме».

«Общая сумма соглашений, подписанных на площадке “Российской энергетической недели 2019“ между группой “ТАИФ“ и концерном Siemens, составила 290 млн евро», – подчеркнули в пресс-службе.

Строительство новой парогазовой установки для «Казаньоргсинтеза» позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу и оптимизировать затраты, отметил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что у Siemens налажены деловые связи с компаниями «ТАИФ», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» и «КАМАЗ».

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